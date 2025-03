Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Berichtszeitraum Freitag, 28.02.2025, 06:00 Uhr bis Sonntag, 02.03.2025, 10:00 Uhr

Zwei der vier Verursacher konnten jedoch bereits ermittelt werden.

Bei einem weiteren Verkehrsunfall zogen sich drei Personen Verletzungen zu. So missachtete eine 23jährige Frau aus Neuwied am Freitag, 28.02.2025, 18:26 Uhr auf der L 260 in Höhe der Einmündung zur L 258 (Dierdorfer Straße) Neuwied mit ihrem VW Up den Vorrang eines entgegenkommenden PKW (Mercedes-Benz A-Klasse), als die Unfallverursacherin auf die L 258 abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand. Die Unfallverursacherin und die beiden 42 und 54 Jahre alten Fahrzuginsassen des Mercedes zogen sich durch den Zusammenstoß Verletzungen zu. Die 54jährige Fahrerin des Mercedes wurde durch das verständigte DRK in ein Neuwieder Krankenhaus verbracht.



Bei einem weiteren Verkehrsunfall stand der Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung. So befuhr ein 29 Jahre alter Mann aus dem Kreis Neuwied am Samstag, 01.03.2025, 16:46 Uhr die Friedrich-Rech-Straße im Neuwieder Stadtteil Oberbieber mit seinem PKW der Marke Audi. Wegen dem Karnevalsumzug in Oberbieber kam es zu einem Stau auf der Friedrich-Rech-Straße. Da der Beschuldigte das Ende des Karnevalszuges nicht abwarten wollte, wendete er auf einer Grundstückseinfahrt und kollidierte dabei mit einem anderen PKW. Da bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch beim Unfallverursacher festgestellt wurde, wurde eine Blutprobe und die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis des Verursachers angeordnet. Ein Atemalkoholtest hatte zuvor einen Promillewert von 1,97 ergeben.



Drei weiteren Fahrzeugführern wurde im Berichtszeitraum ebenfalls eine Blutprobe entnommen, da bei den jeweiligen Fahrzeugführern im Rahmen von Verkehrskontrollen der Einfluss von berauschenden Mitteln (Betäubungsmittel und Alkohol) nachgewiesen wurde und dies jeweils eine Verkehrsordnungswidrigkeit darstellt.



Zu drei Sachbeschädigungen kam es in der Nacht von (Schwer-)Donnerstag, 27.02.2025, 18:00 Uhr auf Freitag, 28.02.2025, 08:00 Uhr in der Innenstadt von Neuwied. So wurde am Kiosk am Neuwieder Bahnhof eine Fensterscheibe beschädigt. Ebenfalls eine Fensterscheibe wurde an einem in der Schloßstraße stehenden Bauwagen beschädigt. Im gleichen Zeitraum wurde an einem in der Heddesdorfer Straße geparkt stehenden PKW VW Crafter das Fenster der Beifahrertür eingeschlagen.

Zeugen der Vorfälle die Hinweise den/die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied, Telefon: 02631-8780 oder email: pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Nach dem Karnevalsumzug am Samstag, 01.03.2025 in Neuwied-Oberbieber kam es bei der anschließenden Karnevalsfeier in der Sporthalle in der Veilchenstraße zu Streitigkeiten zwischen der dort eingesetzten Security und einem 23jährigen Gast der Veranstaltung. Der Gast hatte wohl dem Alkohol zu viel zugesprochen und wurde von der "AfterZuchParty" verwiesen. Diesem Verweis wollte der junge Mann allerdings nicht nachkommen, weshalb die Polizei zu Hilfe gerufen wurde. Gegenüber den vor Ort eintreffenden Beamten verhielt sich der Mann dann direkt verbalaggressiv, verweigerte die Nennung seiner Personalien und versucht zu allem Überfluss dann auch noch die Beamten körperlich anzugreifen. Der Aggressor wurde festgenommen und ihm eine Blutprobe entnommen. Eine Strafanzeige wegen Widerstand und Beamtenbeleidigung sind zudem die Folge seines Handelns.



