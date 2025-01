Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Berichtszeitraum Freitag, 24.01,2025, 09:00 Uhr bis Sonntag, 25.01.2025, 09:00 Uhr

Zwei der Verursacher konnten jedoch bereits ermittelt werden.

So fuhr am Freitag, 24.01.2025, 16:10 Uhr, eine weibliche Person mit einem schwarzen PKW auf den Parkplatz des Norma / B 1 Baumarkts in der Augustastraße in Neuwied. Beim Einparken fuhr die Frau gegen einen geparkt stehenden PKW der Marke Skoda. Nachdem die Verursacherin den Zusammenstoß bemerkt hatte, entfernte sie sich mit hoher Geschwindigkeit von dem Parkplatz und fuhr in Richtung Blücherstraße davon. Zeugen des Vorfalls die Hinweise auf den schwarzen PKW geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied, Telefon: 02631-8780 oder email: pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Bei zwei weiteren Verkehrsunfällen zogen sich insgesamt vier Personen Verletzungen zu.

Ein 32jähriger Mann aus Koblenz missachtete am Samstag, 25.01.2025, 13:36 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße in Neuwied mit seinem Toyota Yaris den Vorrang eines entgegenkommenden PKW (Kia Ceed), als der Unfallverursacher auf die B 42 auffahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand. Der Unfallverursacher und die beiden Fahrzuginsassen des KIA zogen sich durch den Zusammenstoß Verletzungen zu und wurden durch das verständigte DRK in ein Neuwieder Krankenhaus verbracht.



Bei einem Verkehrsunfall stand der Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung. So befuhr ein 63 Jahre alter Mann aus Neuwied am Freitag, 24.01.2025, 13:40 Uhr die Straße "An der Marienkirche" im Neuwieder Stadtteil Gladbach mit seinem PKW der Marke BMW. Es kam an einer Engstelle zu einer Kollision mit einem anderen PKW der Marke BMW, der von einem ebenfalls 63 Jahre alten Mann aus Neuwied geführt wurde. Da bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch beim Unfallverursacher festgestellt wurde, wurde eine Blutprobe und die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis des Verursachers angeordnet. Ein Atemalkoholtest hatte zuvor einen Promillewert von 1,13 ergeben.



Zu zwei Aufbrüchen von Lieferwagen kam es in der Nacht von Freitag, 24.01.2025 auf Samstag, 25.01.2025 in Neuwied-Heddesdorf. Sowohl an einem im Raiffeisenring als auch im Teichweg abgestellten Lieferwagen wurden die seitlichen Schiebetüren gewaltsam geöffnet und jeweils hochwertiges Werkzeug aus den beiden Firmenwagen entwendet. Den Wert der entwendeten Werkzeuge schätzt die Polizei auf ca. 3500,-EUR, in gleicher Höhe dürften die Schäden an den beiden Fahrzeugtüren ausfallen.



Zu einer Schlägerei vor einem Lokal in der Marktstraße von Neuwied kam es am frühen Samstagmorgen, 25.01.2025, 01:07 Uhr. Hier gerieten zwei männliche Kontrahenten im Alter von 31 und 54 Jahren zuerst in verbale Streitigkeiten, die anschließend zu einem körperlichen Kräftemessen der beiden Männer führte. Da einer der beiden Beteiligten beim Eintreffen der Polizei sich bereits vom Tatort entfernt hatte, konnte man sich vor Ort nur auf die Einlassung des 31 Jahre alten Mannes aus Andernach beziehen, der sich Verletzungen im Gesichtsbereich zugezogen hatte. Der nicht unerheblich unter Alkoholeinwirkung stehende Mann (2,42 Promille) zeigte sich vor Ort jedoch weiterhin aggressiv und wurde daher zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam der Polizeiinspektion Neuwied zugeführt, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.



