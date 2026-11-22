In zwei Fällen entfernte sich die jeweiligen Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.



So kam es am Samstag, 21.11.2026, 15:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Heddesdorfer Straße. Beim Ausparken soll ein PKW, Marke Mercedes Benz gegen einen anderen parkenden PKW (Marke BMW) gefahren sein. Hinter dem Steuer des verursachenden Fahrzeugs soll eine Frau gesessen haben, die aber nach der Kollision einfach vom Parkplatz wegfuhr.



Etwas später am Samstag, 21.11.2026, 17:40 Uhr, wurde in der Markstraße ein geparkt abgestellter PKW beschädigt, da zwei junge Mädchen unerlaubterweise zusammen auf einem E-Scooter stehend beim Vorbeifahren mit dem Auto zusammenstießen und einen Schaden am Auto verursachten. Ohne sich aber um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhren die beiden Mädchen in Richtung Hermannstraße weg.



Zeugen der beiden Vorfälle, die Hinweise auf den jeweiligen Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied unter Telefon: 02631-8780 oder email: pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Zwei Personen zogen sich als Folge von Verkehrsunfällen leichte Verletzungen zu.



Am Freitagabend, 20.11.2026, 18;48 Uhr, kollidierte ein PKW mit einem Fußgänger, der in Heimbach-Weis die dortige Hauptstraße überqueren wollte. Der 58jährige Fahrer eines PKW, Marke Audi, Typ A6, soll demnach den 69 Jahre alten Fußgänger kurz vor Erreichen des Gehwegs erfaßt haben, wodurch der Mann zu Sturz kam und sich verletzte. Durch einen verständigten Krankenwagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus nach Neuwied verlegt. Der Mann zog sich aber nur leichte Verletzungen zu.



Am Samstag, 21.11.2026, 13:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Germaniastraße / Rheintalweg. Ein 48jähriger Mann aus Bendorf wollte mit seinem PKW, Marke Ford, aus der Germaniastraße kommend in den Rheintalweg abbiegen. Der Autofahrer übersah dabei jedoch einen 56jährigen Mann aus Neuwied, der mit seinem Fahrrad im Einmündungsbereich stand und dem bevorrechtigten Abbieger Vorfahrt gewähren wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Radfahrer, wodurch sich der Mann Verletzungen am Bein zuzog, die eine Vorstellung im Krankenhaus notwendig machte.



Durch sein verdächtiges Verhalten zog am Samstag, 21.11.2026, 17:45 Uhr, ein Fahrzeug in der Reylstraße in Neuwied Heimbach-Weis die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Der mit zwei Personen besetzte PKW wurde von Zeugen gemeldet, da es den Anschein erwirkte, als würde man ein Haus observieren. Der PKW konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen und einer Verkehrskontrolle zugeführt werden. Der 29jährige Fahrzeugführer aus Neuwied war den Beamten kein Unbekannter, da dieser erst vor kurzem seinen Führerschein abgeben mußte, zudem stand der Mann unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Obendrein war er unbefugt in den Besitz der Fahrzeugschlüssel gekommen.



Rückfragen bitte an:



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Telefon: 02631-878-0





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