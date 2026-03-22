Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Berichtszeitraum Freitag, 20.03.2026, 09:00 Uhr bis Sonntag, 22.03.2026, 12:00 Uhr



In vier Fällen entfernte sich die jeweiligen Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. In zwei Fällen konnten die Verursacher bereits ermittelt werden. Gesucht wird noch der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag, 21.03.2026, in der Zeit zwischen 11:10 Uhr und 15:40 Uhr auf einem Parkplatz in der Luisenstraße ereignet hat. Ein hier neben der Parkplatzeinfahrt ordnungsgemäß zum Parken abgestellter PKW wird dabei am rechten vorderen Stoßfänger beschädigt. Der Verursacher fuhr wohl bei der Ein-/Ausfahrt vom Parkplatz gegen den anderen PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Ebenfalls unbekannt ist bislang der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am Donnerstag, 19.03.2026, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr auf einem Parkplatz im Industriegebiet von Neuwied (Allensteiner Straße) ereignet hat. Vermutlich mit dem Einkaufswagen wurde dabei die hintere linke Fahrzeugseite eines roten Renault Megane beschädigt. Zeugen der beiden Vorfälle, die Hinweise auf den/die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied unter Telefon: 02631-8780 oder email: pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Vier Personen zogen sich als Folge von Verkehrsunfällen leichte Verletzungen zu.

So kam es am Freitag, 20.03.2026, 09:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 42 Höhe Neuwied-Fahr. Eine 51jährige Frau aus Niedersachsen wollte mit ihrem PKW, Marke VW, Typ T-Roc von der B 42 in die Linzer Straße abbiegen. Sie übersah jedoch den ihr entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigen 52jährigen Fahrzeugführer aus Neuwied, der die B 42 mit seinem Oldtimer, Marke Mercedes-Benzin Richtung Linz befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mußten abgeschleppt werden. Die B 42 mußte für das Aufladen der beiden Unfallfahrzeuge kurzfristig gesperrt werden.



Ein 13 Jahre alter Junge führte am Samstag, 21.03.2026, 17:30 Uhr, unberechtigt einen E-Roller. Diese Fahrzeuge dürfen erst von Personen ab 14 Jahre geführt werden. Beim Befahren der Kurt-Schumacher-Straße kam der Junge zu nah an ein parkendes Auto und kollidierte mit dem PKW. An dem PKW entstand geringer Schaden. Der Junge kam zu Sturz und verletzte sich dadurch an einem Finger und am Schienbein. Die Eltern des Jungen waren bei der Unfallaufnahme bereits vor Ort und nahmen das Kind wieder in ihre Obhut.



Bei einem weiteren Verkehrsunfall am Samstagabend, 21.03.2026, 19:50 Uhr, kam es in der Luisenstraße in Neuwied zu einem Auffahrunfall von zwei PKW. Eine 25jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Untermosel fuhr mit ihrem PKW, Marke Audi, Typ A3, wegen fehlendem Sicherheitsabstand auf den vorausfahrenden PKW, Marke Tesla, Typ Model Y, auf. Die beiden Insassen des Tesla, eine 46jährige Frau aus Neuwied mit ihrem 15jährigen Sohn als Beifahrer zogen sich durch den Auffahrunfall Verletzungen zu. Die Teslafahrerin wurde vorsorglich in das Krankenhaus Andernach eingeliefert.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell