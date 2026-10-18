Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Berichtszeitraum, Freitag, 16.10.2026, 09:00 Uhr bis Sonntag, 18.10.2026, 11:00 Uhr





Zwei Fahrzeugführer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmittel standen, gingen der Polizei im Rahmen von Verkehrskontrollen ins Netz. So wurde eine 36jährige Frau aus Neuwied, am Freitag, 16.10.2026, 10:20 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Landsberger Straße festgestellt, die kurz zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Eine Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge.

Alkohol und Betäubungsmittel waren am Samstag, 17.10.2026, 12:47 Uhr, im Spiel bei einem 51 Jahre alten Fahrzeugführer eines VW Passat, der den Beamten in der Weiser Straße in Neuwied-Engers auffiel. Obendrein gab der Mann den Beamten dann unverblümt an, gar keinen Führerschein zu besitzen. Auch für ihn war die Fahrt natürlich sofort beendet und es wurden Strafverfahren eingeleitet und dem Verkehrssünder eine Blutprobe entnommen.



Sein renitentes Verhalten zum Verhängnis wurde am Freitag, 16.10.2026, einem 46jährigen Mann aus der Verbandsgemeine Bad Hönningen zum Verhängnis. Zuerst fiel der Mann um 13:15 Uhr in der Einkaufsgalerie Neuwied auf, als er einen Einkauf nicht bezahlen wollte und sich zum ersten Mal mit der Polizei auseinandersetzen mußte, da er sich des Ladendiebstahls strafbar gemacht hatte. Im Verlauf des Nachmittags wurde der Mann gegen 17:28 Uhr in der Neuwieder Innenstadt von Zeugen gemeldet, da er Passanten bepöbeln und beleidigen würde. Da der Mann einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er dem Gewahrsam der Polizeiinspektion Neuwied zugeführt. Nach richterlicher Anordnung verblieb der Aggressor dann bis zum Samstagmorgen in der Zelle.



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