Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Berichtszeitraum Freitag, 13.06.2025, 10:00 Uhr bis Sonntag, 15.06.205, 12:00 Uhr

Noch unbekannt ist der Verursacher eines Verkehrsunfalls in der Engerser Landstraße 54, wo der linke Außenspiegel eines geparkt abgestellten PKW Citroen im Zeitraum Donnerstag, 12.06.2025, 21:00 Uhr bis Freitag, 13.06.2025, 10:00 Uhr vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt wurde.



Eine Person zog sich bei einem weiteren Verkehrsunfall im Berichtszeitraum Verletzungen zu:

Am Freitag, 13.06.205, 17:40 Uhr befuhr ein 60jährige Frau aus Neuwied mit ihrem Kleinwagen den Raiffeisenring in Neuwied. In Höhe der Straße "Tulpengarten" befindet sich ein Fußgängerüberweg, der von einer 67 Jahre alten Frau aus NRW zum Überqueren der Fahrbahn benutzt wurde. Die Fahrerin des PKW übersah vermutlich die Fußgängerin und kollidierte mit geringer Geschwindigkeit mit der Person, die dadurch zu Sturz kam und sich schwer am Bein verletzte und in ein Neuwieder Krankenhaus zur weiteren Behandlung eingeliefert werden mußte.



Am Samstagabend, 14.06.2025, kam es im Zeitraum zwischen 23:15 Uhr und 23:30 Uhr zu einem Fall von mehrfachem Vandalismus im Neuwieder Stadtteil Niederbieber. In der Straße "In der Schleth" wurden dabei an mindestens acht geparkt abgestellten Fahrzeugen die Außenspiegel mutwillig beschädigt. Zeugen des Vorfalls die Hinweise auf den/die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied, Telefon: 02631-8780 oder email: pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



