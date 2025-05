Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Berichtszeitraum Freitag, 09.05.2025, 09:00 Uhr, bis Sonntag, 11.05.2025, 11:00 Uhr

In drei Fällen konnten durch Hinweise von Unfallzeugen und Ermittlungen der Polizei die verantwortlichen Unfallverursacher schon ermittelt werden.



Noch unbekannt ist der Verursacher eines Verkehrsunfalls auf dem Parkplatz am Graf-Friedrich-Platz in Neuwied (Friedrichstraße 52), wo ein geparkt abgestellter PKW Ford Fiesta im Zeitraum Freitag, 09.05.2025, 22:00 Uhr bis Samstag, 10.05.2025, 07:45 Uhr vermutlich durch einen ein-/ausparkenden PKW beschädigt wurde.



Ein weiterer parkenden PKW (Opel Astra) wurde im Zeitraum Samstag, 10.05.2025, 06:00 Uhr bis 15:45 Uhr im Industriegebiet von Neuwied in der dortigen Rostocker Straße beschädigt. Auch hier fuhr vermutlich der Unfallverursacher beim Ein-/Ausparken auf den parkenden Opel auf und beschädigte dessen Stoßfänger und Kennzeichen. Zeugen des Vorfalls die Hinweise auf den/die Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied, Telefon: 02631-8780 oder email: pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Insgesamt vier Personen zogen sich bei drei weiteren Verkehrsunfälle im Berichtszeitraum Verletzungen zu:



Zwei verletzte Fahrzeugführerinnen und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind das Ergebnis einer Kollision am Freitag, 09.05.2025, 14:30 Uhr in der Engerser Landstraße auf Höhe der Anschlußstelle zur B 256. Eine 25jährige Frau aus Weißenthurm missachtete mit ihrem PKW Peugeot beim Abbiegen den Vorrang der entgegenkommenden 28jährigen Frau aus Neuwied, die mit einem VW Polo unterwegs war. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit, die beiden Frauen begaben sich selbstständig jeweils zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.



Ebenfalls zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge waren die Folge eines Verkehrsunfalls am Samstag, 10.05.2025, 03:00 Uhr, an der Einmündung Rheintalweg / Germaniastraße. Ein ortsunkundiger 66Jahre alter Mann aus NRW missachtete im Einmündungsbereich mit seinem PKW Hyundai die Vorfahrt eines PKW Mercedes-Benz, der von einem 55jährigen Mann aus Neuwied geführt wurde. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der PKW des Unfallverursachers noch gegen eine Grundstücksmauer geschleudert, die ebenfalls beschädigt wurde. Der 55jährige zog sich leichte Verletzungen zu.



Eine wiederholte Gefahr stellt das Befahren der Fußgängerzone in Neuwied mit Fahrrädern und E-Rollern dar. Gerade tagsüber, wenn viele Fußgänger im Bereich Langendorfer Straße / Mittelstraße unterwegs sind, kommt es oftmals zu gefährlichen Situationen, wenn die besagten Fahrzeuge an den Fußgängern vorbeifahren. Zu einem Verkehrsunfall führte ein solches Verhalten am Samstag, 10.05.2025, 16:30 Uhr, als ein 29jähriger Mann aus Neuwied mit seinem Fahrrad durch die Mittelstraße in Richtung Kirchstraße fuhr und dabei mit einem 4 Jahre alten Kind kollidierte. Das Kind kam durch den Zusammenstoß zu Fall und zog sich leichte Verletzungen im Kopf-/Gesichtsbereich zu. Die Polizei Neuwied appelliert hier wiederholt an die Nutzer der Fußgängerzone diesen Bereich mit ihren Fahrzeugen nicht zu befahren, sondern ihr Fahrzeug zu schieben.



