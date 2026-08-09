Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für den Berichtszeitraum Freitag, 07.08.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 09.08.2026, 12:00 Uhr

Neuwied (ots) -



Trotz einiger Veranstaltungen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Neuwied (u.a. Kirmes in Altwied und in Leutesdorf) kam es bei nach wie vor hochsommerlichen Temperaturen zu verhältnismäßig wenigen Einsätzen, zu denen die Beamten ausrücken mußten.

So ereigneten sich nur 9 Verkehrsunfälle im Berichtszeitraum. In allen Fällen blieb es bei reinen "Blechschäden", so dass keine Personen zu Schaden kamen.

Durch das Niedrigwasser im Rhein kamen erneut Gegenstände im Flusslauf zum Vorschein, die von aufmerksamen Zeugen als Munitionsfunde der Polizei gemeldet wurden. Die Gegenstände wurden geborgen und unschädlich gemacht.



Nach dem Feuerwerk bei der Veranstaltung "Rhein in Flammen" in Koblenz wollte ein 35jähriger Mann aus der Nähe von Nastätten mit dem Bus zurück nach Hause fahren. Vermutlich auch aufgrund einer nicht unerheblichen Alkoholisierung stieg der Mann in den falschen Bus und sah sich plötzlich auf dem Weg in Richtung Linz. Nachdem er den Bus in Leutesdorf verlassen hatte, äußerte er seinen Unmut über seine Irrfahrt, indem er Straßenschilder umwarf. Die verständigte Polizei konnte den Mann vor Ort festnehmen. Bei einer Überprüfung seiner Person fiel dann auf, dass er sich einem Haftantritt nicht gestellt hatte, weshalb seine Reise in der Nacht noch nicht zu Ende war, sondern es für den Mann noch in die JVA Wittlich ging, wo er seine Haftstrafe nun verbüßen muß.



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