Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für das Wochenende 25.-27.04.2025

Da die Kabel des Spiegels durchtrennt wurden kann davon ausgegangen werden, dass es sich nicht um eine Sachbeschädigung, sondern um einen gezielten Diebstahl als "Ersatzteil" handelt. Bereits in der Nach von Donnerstag auf Freitag wurde bei einem baugleichen Fahrzeug, welches in der Dietrich-Bonhoeffer Straße geparkt war, eine Fensterscheibe eingeschlagen und Radio, Zierleiste sowie Lüftungselektronik fachmännisch ausgebaut und entwendet.



Trunkenheitsfahrten



Am Samstagabend wurde der Polizeiinspektion Neuwied gemeldet, dass ein PKW auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes gehalten hätte, der zuvor in extrem unsicherer Weise geführt worden wäre. Der Fahrer wäre dann ausgestiegen und schwankend in den Markt gegangen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrzeugführer einen Wert von 2,49 Promille. Neben einer Blutentnahme wurden Führerschein und Fahrzeugschlüssel des Mannes sichergestellt sowie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



Am späten Samstagabend wurde bei einer Kontrolle von zwei nebeneinander fahrenden E-Scootern festgestellt, dass die beiden 33-jährigen Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss standen. In einem Fall war der Scooter im Oktober letzten Jahres entwendet worden und daher zur Fahndung ausgeschrieben. Der gestohlene Scooter wurde sichergestellt, beiden Männern wurde eine Blutprobe entnommen.



Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei eine hilflose Person in der Straße "Am Königsgericht" in Neuwied gemeldet. Vor Ort wurde ein 42-jähriger Mann angetroffen, der auf seinem Fahrrad liegend am Schlafen war, nachdem er augenscheinlich zuvor gestürzt und in dieser Position liegend verblieben war. Da deutlicher Alkoholgeruch von der Person ausging wurde der Herr geweckt und ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,89 Promille. Daher wurde auch in diesem Fall eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Da der spätere Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war mussten hier keine weiteren Maßnahmen getroffen werden.



Fahrraddiebstähle



Am Wochenende kam es zu mehreren Fahrraddiebstählen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Neuwied. Dabei wurden auch Räder entwendet, die mittels Schloss gesichert waren und die nur für sehr kurze Zeit abgestellt waren.



Mit Beginn der Rad-Saison ist damit zu rechnen, dass die Zahl der Fahrrad-Diebstähle wieder deutlich ansteigt. Dabei liegen die Schwerpunkte häufig in städtischen Bereichen sowie an Bahnhöfen. Sofern keine hochwertigen Schlösser verwendet werden und die Räder nicht an geeigneten Abstellorten angeschlossen sind haben Diebe ein leichtes Spiel.

Aktuelle Tipps zur Sicherung von Fahrrädern finden sich auf den Internetseiten von LKA RLP und der Verbraucherzentrale.



