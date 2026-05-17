Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für das Wochenende 15.-17.05.2026

Es kam zu einer Berührung der Spiegel des in Richtung Innenstadt fahrenden PKW und des geparkten PKW. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Neuwied zu melden.



Trickdiebstahl in Neuwied Irrlich



Die lebensälteren Geschädigten wurde am 15.05., gegen 13:20 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes von einer angeblichen Spendensammlerin angesprochen. Der Geschädigte stimmte einer Spende für die Unterstützung von Gehörlosen zu und wollte mit seiner Frau einen passenden Geldschein aus deren Geldbörsen heraussuchen. Da die Täterin sich mit der Zeit immer unfreundlicher bis hin zu aggressiv zeigte, entschieden sich die Geschädigten dann gegen eine Spende. Die Täterin nutzte die Gelegenheit und entriss beiden Personen die in der Hand gehaltenen Scheine und lief davon.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben:

Ca. 20 - 25 Jahre alt

Ca. 160 cm groß

Schwarze, offene Haare

Südeuropäisches Erscheinungsbild

Führte ein Klemmbrett mit Unterschriftszettel mit



Verkehrsunfall ohne Fahrerlaubnis mit versuchter Anstiftung zu Straftat



Am 16.05. verursachte ein 58- jähriger Fahrzeugführer in der Auffahrt zur L 260 in Richtung Anhausen einen Auffahrunfall. Da der Unfallverursacher seinen Führerschein bereits vor einiger Zeit entzogen bekommen hatte, versuchte er seinen Unfallgegner dazu zu überreden gegenüber der Polizei auszusagen, dass nicht er selbst, sondern seine Begleiterin den PKW zum Unfallzeitpunkt gefahren hatte. Daher hat sich der Fahrer jetzt nicht nur wegen des Unfalls, sondern auch wegen der durch ihn verwirklichten Straftaten zu verantworten.



Weiterer Trickdiebstahl am Friedhof Neuwied



Eine 75-jährige Geschädigte wurde am 16.05., gegen 13:50 Uhr, im Sohler Weg in Neuwied Opfer eines Diebstahls. Die Geschädigte wurde durch einen ca. 40.-jährige, ungefähr 180 cm großen Mann mit kurzen dunklen Haaren gefragt, ob sie ihm Kleingeld wechseln könne. Direkt nach dem Öffnen ihrer Geldbörse habe der Mann hineingegriffen, einen 50- Euro Schein entnommen und wäre weggelaufen. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen im Nachgang konnte der Täter nicht ergriffen werden.



Mehrere festgestellte Trunkenheitsfahrten in der Nacht von Samstag auf Sonntag



Durch Beamte der Polizeiinspektion Neuwied konnten insgesamt vier Fahrzeugführer kontrolliert werden, die deutlich alkoholisiert waren. Drei der vier Personen überschritten dabei sogar den Grenzwert von 1,1 Promille, so dass der Straftatbestand einer Trunkenheit im Verkehr erfüllt wurde. Bei den Fahrern handelt es sich um Männer im Alter zwischen 30 und 44 Jahren. In einem Fall verfügte der Fahrer zudem nicht über einen Führerschein, weshalb ihm bei erneuter Auffälligkeit die Einziehung des von ihm genutzten PKW angedroht wurde.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Neuwied



Telefon: 02631-878-0





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