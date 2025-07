Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für das Wochenende 04.-06.07.2025

Brandstiftung an PKW In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet ein unter der Rheinbrücke in Neuwied geparkter PKW in Brand.

Der silberfarbene PKW war nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen und die Kennzeichen waren nicht mehr am Fahrzeug angebracht. Vermutlich wurde das Fahrzeug vorsätzlich in Brand gesetzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Neuwied zu wenden.



Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter



Am frühen Samstagmorgen wurde durch Kräfte der Polizei Neuwied eine Gruppe von Personen in der Wilhelmstraße in Neuwied einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass ein 18-jähriger Fahrer eines E-Scooters unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,90 Promille. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Da es sich bei einem E-Scooter rechtlich um ein Kraftfahrzeug und nicht um ein Fahrrad handelt gelten die üblichen Promillegrenzen, wie sie z.B. auch für die Fahrer von PKW gelten.

Daher drohen alkoholisierten E-Scooter Fahrern neben entsprechenden Anzeigen auch führerscheinrechtliche Konsequenzen.



Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der Raiffeisenbrücke

Am frühen Sonntagmorgen verunfallte ein 42-jähriger Fahrer eines Sportwagens auf der Raiffeisenbrücke in Neuwied. Der aus Richtung Koblenz kommende Fahrer kam in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und streifte über eine Strecke von mehr als 100 Metern an der Schutzplanke entlang. Dabei wurde sein Fahrzeug massiv beschädigt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer fest. Da er einen freiwilligen Atemalkoholtest ablehnte wurde er zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Wegen des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung infolge seines Alkoholkonsums wurde eine Strafanzeige gefertigt und sein Führerschein einbehalten.



