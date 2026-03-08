Pressebericht der PI Neuwied für das Wochenende 06-08. März 2026

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Was der Fahrer nicht wusste; da es sich bei E-Scootern um Kraftfahrzeuge handelt gelten die gleichen Grenzwerte für Alkohol und Betäubungsmittel wie auch bei Personenkraftwagen.



Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss



In der Mittagszeit am Samstag ereignete sich in der Langendorfer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Der 36-jährige Fahrzeugführer bemerkte dabei zu spät, dass ein vorausfahrender PKW verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf das Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Da wegen des Cannabis-Einflusses des Unfallverursachers der Verdacht einer Straßenverkehrsgefährdung vorlag wurde sein Führerschein beschlagnahmt und eine Strafanzeige erfasst.



Verkehrsunfallflucht in Neuwied



Auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Neuwied ereignete sich am Samstag zwischen 12:25 Uhr und 12:40 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ausparken beschädigte der flüchtige Unfallverursacher die komplette Beifahrerseite eines ordnungsgemäß geparkten PKW.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich an die Polizeiinspektion in Neuwied zu wenden.



Auto-Poser in Neuwied



Am Samstagabend fiel Beamten der Polizei Neuwied im Innenstadtbereich ein Fahrzeugführer auf, welcher mehrfach sein Fahrzeug ohne Grund stark beschleunigte und dabei den Motor des Fahrzeugs aufheulen ließ. Bei der Kontrolle gab der 17-jährige Fahrzeugführer zunächst falsche Personalien an und behauptete keinerlei Ausweisdokumente mitzuführen. Im Rahmen anschließender Ermittlungen wurden neben den korrekten Personalien auch festgestellt, dass der junge Mann erst vor vier Tagen seinen Führerschein erhalten hatte. Da die eingetragene Begleitperson nicht dabei war und wegen der Verursachung von unnötigem Lärm und dem unnötigen Hin- und Herfahren wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen und ein Bericht an die Führerscheinstelle gefertigt. Es könnte somit sein, dass der Besitz eines Führerscheins für den Fahrer ein sehr kurzes Vergnügen gewesen ist.



