Demnach soll ein betrunkener Fahrzeugführer eines blauen Citroen Berlingo in Schlangenlinien über den Parkplatz gefahren und dabei eine bislang unbekannte Passantin fast angefahren haben. Der Verkehrssünder ist anschließend in rücksichtloser Art und Weise über den Parkplatz geflüchtet.
Die aktuell unbekannte Passantin wird gebeten sich an die Polizeiinspektion Linz am Rhein zu wenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Linz/Rhein
Telefon: 02644-943-0
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Presseaufruf zu Verkehrsgefährdung vom 13.08.2026
Demnach soll ein betrunkener Fahrzeugführer eines blauen Citroen Berlingo in Schlangenlinien über den Parkplatz gefahren und dabei eine bislang unbekannte Passantin fast angefahren haben. Der Verkehrssünder ist anschließend in rücksichtloser Art und Weise über den Parkplatz geflüchtet.