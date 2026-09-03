Presseaufruf zu Verkehrsgefährdung vom 13.08.2026

Rheinbreitbach, Lidl Parkplatz (ots) - Am 13.08.2026 kam es auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Rheinbreitbach zu einer Verkehrsgefährdung zum Nachteil einer Passantin.

Demnach soll ein betrunkener Fahrzeugführer eines blauen Citroen Berlingo in Schlangenlinien über den Parkplatz gefahren und dabei eine bislang unbekannte Passantin fast angefahren haben. Der Verkehrssünder ist anschließend in rücksichtloser Art und Weise über den Parkplatz geflüchtet.

Die aktuell unbekannte Passantin wird gebeten sich an die Polizeiinspektion Linz am Rhein zu wenden.



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Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0





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