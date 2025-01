Presseabschlussmeldung zu Verkehrsunfall auf der L 258, Gemarkung Anhausen

Zwischen dem Ortsausgang Anhausen und der Zufahrt zur Feuerwehr Anhausen geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Hier stieß er mit dem entgegenkommenden PKW Toyota mit Anhänger eines 42-jährigen Mannes zusammen. Der 19-jährige Fahrer des VW Transporters verstarb an der Unfallstelle, der 42-jährige Fahrer des Toyota wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die L 258 war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und der anschließenden Fahrbahnreinigung bis 20:30 Uhr voll gesperrt.



Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



