Bruchertseifen
Presse-Erstmeldung / Wohnhausbrand
Symbolbild

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dpa

Am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 11.28 Uhr, wurde die PI Altenkirchen über einen Wohnhausbrand in Bruchertseifen, Koblenzer Straße, informiert.

Die Meldung konnte vor Ort bestätigt werden. Derzeit sind Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Es können noch keine weiteren Angaben, insbesondere zu Personenschäden, gemacht werden. Daher wird gebeten, von Presseanfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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