Presse-Erstmeldung / Wohnhausbrand

Die Meldung konnte vor Ort bestätigt werden. Derzeit sind Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Es können noch keine weiteren Angaben, insbesondere zu Personenschäden, gemacht werden. Daher wird gebeten, von Presseanfragen abzusehen. Es wird unaufgefordert nachberichtet.



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Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

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