Präventionsveranstaltung Taschendiebstahl am Samstag, 07.11.2026

Sicher unterwegs - Schutz vor Taschendiebstahl Am Samstag, den 07.11.2026, findet von 10:00 bis 13:00 Uhr eine Präventionsveranstaltung zum Thema Taschendiebstahl beim Kaufland in Kirchen (Sieg), Siegtstraße 14, statt.





Die Polizei Betzdorf, das Sicherheitsmobil, das Ordnungsamt sowie die Seniorenberatung stehen vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung. Sie informieren über mögliche Gefahren, geben praktische Verhaltenstipps und zeigen auf, wie Sie sich wirksam vor Taschendiebstahl schützen können.



Nutzen Sie die Gelegenheit, sich umfassend zu informieren und wertvolle Hinweise für mehr Sicherheit im Alltag zu erhalten.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



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