Kirchen
Präventionsveranstaltung Taschendiebstahl am Samstag, 07.11.2026
Symbolbild
Symbolbild
dpa

Sicher unterwegs - Schutz vor Taschendiebstahl Am Samstag, den 07.11.2026, findet von 10:00 bis 13:00 Uhr eine Präventionsveranstaltung zum Thema Taschendiebstahl beim Kaufland in Kirchen (Sieg), Siegtstraße 14, statt.

Lesezeit 1 Minute



Die Polizei Betzdorf, das Sicherheitsmobil, das Ordnungsamt sowie die Seniorenberatung stehen vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung. Sie informieren über mögliche Gefahren, geben praktische Verhaltenstipps und zeigen auf, wie Sie sich wirksam vor Taschendiebstahl schützen können.

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich umfassend zu informieren und wertvolle Hinweise für mehr Sicherheit im Alltag zu erhalten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren