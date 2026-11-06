Die Polizei Betzdorf, das Sicherheitsmobil, das Ordnungsamt sowie die Seniorenberatung stehen vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung. Sie informieren über mögliche Gefahren, geben praktische Verhaltenstipps und zeigen auf, wie Sie sich wirksam vor Taschendiebstahl schützen können.
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich umfassend zu informieren und wertvolle Hinweise für mehr Sicherheit im Alltag zu erhalten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
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Präventionsveranstaltung Taschendiebstahl am Samstag, 07.11.2026
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