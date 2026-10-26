Die Veranstaltung findet von 9 bis 13 Uhr am Kaufland in Kirchen (Sieg) statt.
Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich vorab bei der Polizeiinspektion Betzdorf unter der Telefonnummer 02741 926-146 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de anzumelden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
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Präventionsveranstaltung gegen Taschendiebstähle - Einladung für Medienvertreter
Die Veranstaltung findet von 9 bis 13 Uhr am Kaufland in Kirchen (Sieg) statt.