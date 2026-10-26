Präventionsveranstaltung gegen Taschendiebstähle - Einladung für Medienvertreter

Am Samstag, 7. November 2026, veranstalten die beiden Betzdorfer Polizeidienststellen gemeinsam mit weiteren Akteuren der Kriminalprävention eine Präventionsaktion gegen Taschendiebstahl.

Die Veranstaltung findet von 9 bis 13 Uhr am Kaufland in Kirchen (Sieg) statt.



Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich vorab bei der Polizeiinspektion Betzdorf unter der Telefonnummer 02741 926-146 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de anzumelden.



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Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



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