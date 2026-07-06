Positives Fazit zu Siegtal Pur 2026

Die Polizeiinspektion Betzdorf und die Polizeiwache Wissen begleiteten die Veranstaltung zwischen Niederschelderhütte und Nisterbrück mit eigenen Kräften, unterstützt durch weitere Motorrad-Streifen aus dem Präsidialbereich.



Erfreulicherweise kam es im Vergleich zu den Vorjahren zu spürbar weniger Meldungen über Störungen, z. B. durch verbotswidrig fahrende Kraftfahrzeuge, sodass nur ganz selten kleine polizeiliche Maßnahmen erfolgen mussten. Ebenso wurden der Polizei keine Unfälle bekannt, sodass ein positives Gesamtfazit gezogen werden kann.



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PHK Jan Hansonis



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