11.2026) auf der Raiffeisenbrücke erreichten die Polizei Neuwied verschiedene Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Insbesondere die erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen wurden dabei kritisch hinterfragt. Die Polizei nimmt diese Rückmeldungen ernst und möchte die Hintergründe und Zielsetzungen der Kontrollmaßnahmen nochmals verdeutlichen.

Die Raiffeisenbrücke stellt als wichtige Rheinquerung und überregionaler Verkehrsknotenpunkt eine strategisch bedeutsame Verkehrsverbindung dar. Solche Verkehrsachsen sind auch als An- und Abfahrtsrouten für überörtlich agierende Tätergruppierungen bekannt.

Sowohl der Kontrollort als auch der Zeitpunkt der Maßnahme wurden daher bewusst gewählt. Gerade in der so genannten "dunklen Jahreszeit" nutzen Täter im Bereich der Eigentumskriminalität die früh einsetzende Dunkelheit und die Abwesenheit von Eigentümern in den späten Nachmittags- und frühen Abendstunden gezielt aus.

Die Zielsetzung solcher Maßnahmen geht weit über die unmittelbare Feststellung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten hinaus. Im Mittelpunkt stehen insbesondere die Gewinnung kriminalpolizeilicher Erkenntnisse, das Erkennen möglicher überregionaler Täterstrukturen und die Aufhellung des sogenannten Dunkelfeldes. Dabei richtet sich der Blick nicht ausschließlich auf Wohnungseinbrüche, sondern auf die gesamte Bandbreite der Eigentumskriminalität, einschließlich Einbrüchen in Gewerbe- und Industriebetriebe.

Darüber hinaus entfalten derartige Kontrollen eine wichtige präventive Wirkung. Die sichtbare polizeiliche Präsenz und das damit verbundene Entdeckungsrisiko sollen den Kontrolldruck auf potenzielle Straftäter erhöhen und dazu beitragen, Straftaten bereits im Vorfeld zu verhindern.

Zum Schutze der Bürgerinnen und Bürger wird die Polizei auch weiterhin gezielte und lageorientierte Kontrollmaßnahmen durchführen. Dabei nimmt die Polizei Neuwied die aus den Verkehrsbeeinträchtigungen entstandenen Unannehmlichkeiten der betroffenen Bürgerinnen und Bürger sehr ernst und wird die gewonnenen Erfahrungen in die Planung zukünftiger Maßnahmen einfließen lassen.



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