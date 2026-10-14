Betzdorf
Polizeiinspektion Betzdorf bittet um Zeugenmeldung nach Verkehrsunfall auf Lidl-Parkplatz
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am Freitag, 02.10.2026, kam es gegen 18:30 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes zu einem Verkehrsunfall.

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Beim Ausparken beschädigte ein Fahrzeugführer nach derzeitigem Kenntnisstand leicht einen roten Pkw. Der Unfallverursacher bemerkte den entstandenen Schaden jedoch erst im Nachgang und meldete den Vorfall anschließend der Polizei.

Da sich das beschädigte rote Fahrzeug bei der Meldung nicht mehr vor Ort befand, konnte dessen Halter bislang nicht ermittelt werden. Über das Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen roten Pkw gehandelt haben soll.

Die Polizeiinspektion Betzdorf bittet daher die Person, die sich zum genannten Zeitpunkt mit einem roten Pkw auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes befand und möglicherweise einen Schaden an ihrem Fahrzeug festgestellt hat, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Betzdorf unter der Telefonnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Durch die Kontaktaufnahme kann der Verkehrsunfall vollständig aufgenommen und die weitere Schadensregulierung durch den bereits bekannten Unfallverursacher ermöglicht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


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