Fürthen
Polizeibeamte werden Zeugen einer Unfallflucht
Symbolbild
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dpa

Am Abend des 24.05.2026 befanden sich Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in einem Einsatz in Fürthen.

Während des Einsatzes fuhr ein PKW in unmittelbarer Nähe beim Abbiegen gegen einen Blumentopf und entfernte sich danach unerlaubt. Die Beamten brachen den ursprünglichen Einsatz ab und verfolgten den PKW. Er konnte kurze Zeit später angehalten werden.
Während der Unfallaufnahme konnten bei der Fahrerin Hinweise auf Alkoholkonsum festgestellt werden. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
Telefon: +49 2681 946-0
Telefax: +49 2681 946-100
E-Mail: PIAltenkirchen.Wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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