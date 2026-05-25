Polizeibeamte werden Zeugen einer Unfallflucht

Während des Einsatzes fuhr ein PKW in unmittelbarer Nähe beim Abbiegen gegen einen Blumentopf und entfernte sich danach unerlaubt. Die Beamten brachen den ursprünglichen Einsatz ab und verfolgten den PKW. Er konnte kurze Zeit später angehalten werden.

Während der Unfallaufnahme konnten bei der Fahrerin Hinweise auf Alkoholkonsum festgestellt werden. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt.



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