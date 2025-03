Polizei warnt: "Bitte schließen sie ihre Fahrzeuge ab und achten sie auf ihre Wertgegenstände!"

Bei der Tatausführung ziehen die Diebe durch die jeweilige Ortschaft und versuchen ihr Glück in dem sie schlicht an den Türgriffen der geparkten Autos ziehen. Ist das Fahrzeug nicht angeschlossen entwenden sie Wertgegenstände wie Bargeld, Smartphones oder Handtaschen aus dem Innenraum.

In wenigen Fällen wurden Fahrzeuge auch aufgebrochen. Jedoch wurde es den Dieben in der überwiegenden Anzahl von Fällen zu leichtgemacht, da die Fahrzeuge nicht verschlossen waren.



