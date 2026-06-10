Ziel der Maßnahmen war die Überwachung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sowie die allgemeine Kontrolle der Verkehrssicherheit.
Im Verlauf der Kontrollen wurde ein Verstoß gegen die bestehende Gurtanlegepflicht festgestellt und entsprechend geahndet.
Erfreulicherweise konnten während der Geschwindigkeitsmessungen keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden.
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Polizeiinspektion Straßenhaus
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Polizei überwacht Verkehr in Brückrachdorf - Positives Ergebnis bei Geschwindigkeitsmessungen
Ziel der Maßnahmen war die Überwachung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sowie die allgemeine Kontrolle der Verkehrssicherheit.