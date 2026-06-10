Polizei überwacht Verkehr in Brückrachdorf - Positives Ergebnis bei Geschwindigkeitsmessungen

Am Dienstagvormittag führten Beamte der Polizeiinspektion Straßenhaus in der Selterser Straße in Brückrachdorf innerhalb der geschlossenen Ortschaft Laser- und Verkehrskontrollen durch.

Ziel der Maßnahmen war die Überwachung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sowie die allgemeine Kontrolle der Verkehrssicherheit.

Im Verlauf der Kontrollen wurde ein Verstoß gegen die bestehende Gurtanlegepflicht festgestellt und entsprechend geahndet.

Erfreulicherweise konnten während der Geschwindigkeitsmessungen keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden.



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