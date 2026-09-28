Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren beide Fahrzeuge den Kreisverkehr hintereinander. Der Pkw-Fahrer wollte in Richtung Hauptstraße ausfahren, lenkte nach dem Ausfahren jedoch wieder zurück. Der nachfolgende Mofafahrer musste abbremsen und kam zu Fall.
Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Unfall zu kümmern.
Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum beteiligten Pkw machen können, sich unter 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Marquardt, PHK
Telefon: 02634/952-0
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Polizei sucht Zeugen nach Unfall im Kreisverkehr
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