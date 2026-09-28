Polizei sucht Zeugen nach Unfall im Kreisverkehr

Am Samstagvormittag gegen 11:30 Uhr kam es in Asbach im Kreisverkehr der Anton-Limbach-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Mofa.





Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren beide Fahrzeuge den Kreisverkehr hintereinander. Der Pkw-Fahrer wollte in Richtung Hauptstraße ausfahren, lenkte nach dem Ausfahren jedoch wieder zurück. Der nachfolgende Mofafahrer musste abbremsen und kam zu Fall.



Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Unfall zu kümmern.



Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum beteiligten Pkw machen können, sich unter 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



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Polizeiinspektion Straßenhaus

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Telefon: 02634/952-0

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