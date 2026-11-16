Polizei sucht Zeugen nach Schlägerei in Horhausen



Als die alarmierten Polizeibeamten gegen 01:40 Uhr am Einsatzort eintrafen, fanden sie das verletzte Paar auf dem Gehweg in der Nähe einer Gaststätte. Nach Angaben der beiden Geschädigten seien sie zuvor in ein Streitgespräch verwickelt gewesen. Anschließend seien sie unvermittelt von mehreren Personen aus der Gaststätte körperlich angegriffen worden.

Zu den mutmaßlichen Angreifern konnten die Geschädigten bislang nur wenige Angaben machen. Einer der Männer soll über 40 Jahre alt gewesen sein, ein weiterer soll genau 23 Jahre alt sein.

Die beiden Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus nach Dierdorf gebracht.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Straßenhaus bittet Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu den beteiligten Personen machen können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de entgegen.



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Polizeiinspektion Straßenhaus

PHK Marquardt

Telefon: 02634/952-0

pistrassenhaus@polizei.rlp.de





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