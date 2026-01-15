Zudem konnte beim Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert jenseits der drei Promille festgestellt werden. Ermittlungen ergaben, dass der 47-Jährige aus Asbach seit mehreren Jahren keinen Führerschein mehr besitzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.
Er hat sich künftig in einem Strafverfahren für sein Verhalten zu rechtfertigen.
Polizei stoppt Fahrzeugführer ohne Führerschein, dafür mit reichlich Alkohol
