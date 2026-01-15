Polizei stoppt Fahrzeugführer ohne Führerschein, dafür mit reichlich Alkohol

Zudem konnte beim Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert jenseits der drei Promille festgestellt werden. Ermittlungen ergaben, dass der 47-Jährige aus Asbach seit mehreren Jahren keinen Führerschein mehr besitzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Er hat sich künftig in einem Strafverfahren für sein Verhalten zu rechtfertigen.



