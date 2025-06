Polizei stellt Führerschein bei 18jährigem Raser sicher

Am Abend des 20.06.25 gegen 21:25Uhr wurde der Polizeiinspektion Neuwied ein rasant fahrender PKW auf dem Sandkauler Weg gemeldet, welcher links an einer Verkehrsinsel mit Fußgängerüberweg vorbeigefahren sei und beim Zurücklenken auf die rechte Spur beinahe die Kontrolle verloren habe.

An der besagten Örtlichkeit befindet sich neben dem Fußgängerüberweg außerdem ein Kinderspielplatz. Aufgrund von zwei aufmerksamen Zeugen und deren Beschreibungen des Fahrzeuges konnte der 18jährige Fahrzeugführer letztlich noch fahrend durch die Polizei angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Nach Vortrag bei der Staatsanwaltschaft ordnete diese die Sicherstellung des Führerscheines des jungen Mannes an. Das bedeutet, dass er bis zur Entscheidung des Gerichts über die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis keinen PKW mehr führen darf.

Außerdem erwartet ihn nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens.



