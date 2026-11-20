Am Donnerstagmorgen wurde im Bereich Reuschenbach erneut die Einhaltung des Verkehrszeichens 250 (Durchfahrt verboten) kontrolliert.



Dabei festgestellte Verstöße wurden entsprechend geahndet.

Die Polizei kündigt an, auch künftig weitere Kontrollen in diesem Bereich durchzuführen. Verkehrsteilnehmer werden daher gebeten, das bestehende Durchfahrtsverbot zu beachten und die entsprechende Beschilderung einzuhalten.



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