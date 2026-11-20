Dabei festgestellte Verstöße wurden entsprechend geahndet.
Die Polizei kündigt an, auch künftig weitere Kontrollen in diesem Bereich durchzuführen. Verkehrsteilnehmer werden daher gebeten, das bestehende Durchfahrtsverbot zu beachten und die entsprechende Beschilderung einzuhalten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
PHK Marquardt
Telefon: 02634/952-0
pistrassenhaus@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Polizei kontrolliert erneut Durchfahrtsverbot in Reuschenbach