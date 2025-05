Die Trainignseinheit richtet sich an alle Personen ab 16 Jahren.



Bitte melden sie sich vorher kurz per Email an: PIBetzdorf.Einstellungsberatung@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Betzdorf

Peter Schade, PHK



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Telefon: 02741/926-0

Email: pibetzdorf@polizei.rlp.de





