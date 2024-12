POL-PDNR: Diebstahl aus Garage

Im Zeitraum vom 20.12.2024, 22:30 Uhr bis zum 21.12.2024, 09:00 Uhr kam es zu einem Diebstahlsdelikt aus einer Garage in der Straße "Am Kaisergarten" in Großmaischeid.

Der oder die unbekannten Täter gelangten von einem Nachbargrundstück auf den rückseitigen Bereich des Grundstücks. Anschließend drang man in die Garage ein und entwendete mehrere Gartengeräte. Durch Zeugen konnten Hinweise auf ein Fahrzeug gewonnen werden, das gegen 04:00 Uhr in den Bereich fuhr.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.



