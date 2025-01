PKW rast durch die Stadt, Fahrer alkoholisiert

Am Samstagmorgen, den 25.01.2025, stellt eine Streife der Polizei Betzdorf um 03:25 Uhr eine Mercedes A-Klasse in der Wilhelmstraße fest.

Der PKW raste an dem Streifenwagen vorbei in Richtung Wallmenroth. Der Mercedes fuhr mit über 100km/h durch Betzdorf. Zudem wurde der PKW unsicher in Schlangenlinien geführt, überfuhr Sperrflächen und schnitt Kurven.

Das Fahrzeug konnte in Wallmenroth gestoppt werden. Bei dem Fahrzeugführer konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,39 Promille festgestellt werden.

Es wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Betzdorf

Peter Schade, PHK



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Telefon: 02741/926-0

Email: pibetzdorf@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell