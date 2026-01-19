Pkw ohne Zulassung und nicht versichert

Die Beamten wendeten schließlich den Streifenwagen und folgten diesem Pkw.
Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle, bestätigte sich schnell der Verdacht, dass der Pkw nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und dementsprechend auch ohne Versicherungsschutz geführt wurde
Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.
