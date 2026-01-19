Hövels
Pkw ohne Zulassung und nicht versichert
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am Sonntagnachmittag, 18.01.2026, gegen 16:00 Uhr, kam einer Streifenwagenbesatzung auf der B 62, bei Hövels, ein Pkw ohne angebrachte Kennzeichen entgegen.


Die Beamten wendeten schließlich den Streifenwagen und folgten diesem Pkw.
Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle, bestätigte sich schnell der Verdacht, dass der Pkw nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und dementsprechend auch ohne Versicherungsschutz geführt wurde
Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741-926 145


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

