PKW nach Schneeballwurf beschädigt

Eine bislang unbekannte Täterschaft warf von der dortigen Fußgängerbrücke einen Schneeball auf ihr Fahrzeug, wodurch hieran Sachschaden entstand. Die Täterschaft konnte daraufhin unerkannt entkommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
Polizeiinspektion Betzdorf
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
