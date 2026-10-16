PKW mit vier Minderjährigen flüchtet vor der Polizei

Beim Einschalten der Anhaltesignale beschleunigte der PKW und entzog sich fluchtartig der Kontrolle. Das Fahrzeug fuhr entgegen der Einbahnstraße durch die "Bachstraße" auf die Kumpstraße auf und weiter in Fahrtrichtung Innenstadt, wo das Fahrzeug in die Fußgängerzone einfuhr und auch dort mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geführt wurde. Der Fahrzeugführer setzte die Flucht über den Marktplatz, die Gartenstraße und "Im Hähnchen" fort, wo er beinahe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. Das Fahrzeug bog im Anschluss auf die B8 in Fahrtrichtung Altenkirchen Stadtmitte auf und blieb eigenständig im Kreuzungsbereich Frankfurter Straße / Rathausstraße stehen. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass in dem Fahrzeug insgesamt vier minderjährige Personen saßen. Der 16-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und nutzte den abgemeldeten PKW des Vaters unberechtigter weise für eine Spritztour. Gegen den 16-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Personen die von der Fahrweise gefährdet wurden werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.



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