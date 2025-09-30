PKW-Fahrer verunfallt auf Ölspur - Verursachendes Fahrzeug gesucht

Am 27.09.2025 ereignete sich gegen 11:45 Uhr auf der L 285 (Daadener Höhe) ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 20-jähriger mit seinem Ford in einer Rechtskurve aufgrund einer Ölspur die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Anschließend kollidierte er mit der Schutzplanke, wodurch das Fahrzeug totalbeschädigt wurde.



Welches Fahrzeug zuvor die Ölspur verursachte, ist nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt diesbezüglich Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell