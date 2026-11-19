Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 47-jährige Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss
Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 47-jährige Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.