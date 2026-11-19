Am Donnerstag, den 19.11.2026, führte eine Streifenwagenbesatzung der PI Betzdorf gegen 00:40 Uhr in Mudersbach, Ortsteil Niederschelderhütte, eine Verkehrskontrolle mit einem Pkw-Fahrer durch.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 47-jährige Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



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