PKW-Fahrer unter Alkohol und Drogeneinfluss

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 42-jährige Mann sowohl unter dem Einfluss von Alkohol als auch unter Drogeneinwirkung das Fahrzeug führte. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,54 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.



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