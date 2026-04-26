Rheinbreitbach
PKW-Fahrer unter Alkohol und Drogeneinfluss
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Freitagnacht wurde in Rheinbreitbach der Fahrer eines PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 42-jährige Mann sowohl unter dem Einfluss von Alkohol als auch unter Drogeneinwirkung das Fahrzeug führte. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,54 Promille.
Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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