PKW-Fahrer flüchtet vor der Verkehrskontrolle

Der Fahrzeugführer beschleunigte umgehend und flüchtete über die K90. Aufgrund der rasanten Fahrweise konnte erst in der Ortslage Dasbach auf den PKW aufgeschlossen werden. Dort wird die Flucht beendet.

Der Grund der Flucht dürfte gewesen sein, dass der 42-jährige Fahrzeugführer aus dem Kreis Neuwied nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Im Fahrzeug konnten außerdem noch Betäubungsmittel sichergestellt werden.



Gegen den Fahrzeugführer sind mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.



Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



POLIZEIINSPEKTION

STRAßENHAUS

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus

Telefon 02634 9520

Telefax 02634 952100

pistrassenhaus@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell