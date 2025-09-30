PKW fährt auf Linienbus auf - zwei Verletzte

Aufgrund der Verkehrslage musste der 49-jährige, welche sich allein in dem Fahrzeug befand, seinen Omnibus anhalten. Die 20-jährige fuhr mit ihrem Suzuki auf den Bus auf, wodurch sie sich selbst sowie ihre gleichaltrige Beifahrerin leicht verletzt. Ihr PKW wurde totalbeschädigt, der Omnibus leicht beschädigt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell