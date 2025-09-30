Betzdorf
PKW fährt auf Linienbus auf - zwei Verletzte

Ein 49-jähriger Linienbus-Führer und eine 20-jährige PKW-Fahrerin befuhren am 27.09.2025 gegen 14:45 Uhr die Kirchener Straße aus Richtung Kirchen kommend in Fahrtrichtung Alsdorf.

Aufgrund der Verkehrslage musste der 49-jährige, welche sich allein in dem Fahrzeug befand, seinen Omnibus anhalten. Die 20-jährige fuhr mit ihrem Suzuki auf den Bus auf, wodurch sie sich selbst sowie ihre gleichaltrige Beifahrerin leicht verletzt. Ihr PKW wurde totalbeschädigt, der Omnibus leicht beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

