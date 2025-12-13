Die unbekannten Täter verließen den Tatort über die Rudolf-Diesel-Straße.
Zeugen der Tat werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder anderen genutzten Fahrzeugen der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Aktenkirchen
Telefon: 02681-9460
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
PKW-Diebstahl in Altenkirchen - Zeugen gesucht
