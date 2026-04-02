Neitersen
Pkw-Brand
Symbolbild
dpa

Am Mittwoch, 01.04.2026, gegen 23.20 Uhr, geriet in Neitersen, Rheinstraße, ein Pkw in Brand.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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