Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden.



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Frank Feldhäuser, PHK

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