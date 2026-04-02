Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden.
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Pkw-Brand
Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden.