Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Jedoch brannte das Fahrzeug völlig aus. Zudem wurde der Fahrbahnbelag beschädigt. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr der VG Puderbach, der Straßenmeisterei Dierdorf und der Polizei Altenkirchen. Zur Brandursache können derzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.



