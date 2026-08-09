PKW Aufbruch

Im Zeitraum von Samstag, 08.08.2026, 21:30 Uhr, bis Sonntag, 09.08.2026, 05:50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Schwimmbades in Dierdorf zu einem Aufbruch eines Pkw.





Der Geschädigte stellte seinen gelben Seat Ibiza auf dem Parkplatz ab. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass das Türschloss des Fahrzeugs aufgebrochen und der Pkw durchwühlt worden war.



Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

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