Pkw auf Wanderparkplatz aufgebrochen

Am Samstag, 12.09.2026 gegen 16:30 Uhr parkte ein 65-Jähriger seinen schwarzen Mercedes Geländewagen auf einem Wanderparkplatz an der Kreisstraße 72 zwischen Wissen und Mühlenthal, um im Wald spazieren zu gehen.

Als er gegen 17:45 Uhr wieder zu seinem Pkw kam, musste er feststellen, dass dieser in der Zwischenzeit gewaltsam aufgebrochen worden war. Es stellte sich heraus, dass das Navigationsgerät, die Radnabenkappen und sogar die Fußmatten entwendet worden waren. Der Gesamtschaden am Fahrzeug wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Die Polizeiwache Wissen bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe von möglichen Zeugen oder Hinweisgebern (Tel.: 02742 935-0 oder Email: pwwissen@polizei.rlp.de).



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