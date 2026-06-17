Pedelecs bei Garageneinbruch entwendet

Die Bewohner eines Anwesens der Straße "Schöne Aussicht" stellten am Dienstagmorgen, 16.06.2026, fest, dass eine bislang unbekannte Täterschaft in der Nacht zuvor in deren Garage eingebrochen war.

Gewaltsam hatten bislang Unbekannte ein Fenster der Garage aufgehebelt, und sich so Zutritt zu dem Objekt verschafft. Aus der Garage entwendete die Täterschaft anschließend zwei Pedelecs der Marken Cube und Haibike.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell