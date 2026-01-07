Pedelec-Diebstahl am Bahnhof

Ein Geschädigter stellte sein schwarzes Pedelec der Marke Hitway im Zeitraum von Donnerstag, 23.25, bis Donnerstag, 1.26, am Kirchener Bahnhof ab, und sicherte dieses mittels eines Schlosses.

Kirchen (Sieg) (ots) -



Ein Geschädigter stellte sein schwarzes Pedelec der Marke Hitway im Zeitraum von Donnerstag, 23.1.25, bis Donnerstag, 1.1.26, am Kirchener Bahnhof ab, und sicherte dieses mittels eines Schlosses. Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete das Fahrrad im angegebenen Zeitraum, sodass der Geschädigte dieses am Neujahrtags nicht mehr vorfinden konnte.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell