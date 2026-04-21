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Ohne Versicherung aber unter Drogeneinfluss mit Elektrokleinstfahrzeug unterwegs
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

In er Nacht auf Dienstag, 21.04.2026, kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen 2 Uhr in der Rathausstraße den 18-jährigen Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs (sog.

„E-Scooter“). Hierbei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht über die erforderliche Haftpflichtversicherung verfügte. Zudem stand der 18-jährige unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis, wie ein Drogenvortest darlegte. Somit wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen, und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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