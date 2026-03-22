Oberhonnefeld-Gierend, Westerwaldpark - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Silvesterrakete

Am 22.03.2026, gegen 00:05 Uhr kam es im Bereich des Westerwaldparks in Oberhonnefeld-Gierend zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.



Bislang unbekannte Täter verschossen eine Silvesterrakete vom Parkplatz, auf Höhe des dortigen Norma-Marktes, in Richtung der parallel zum Parkplatz verlaufenden Abfahrt der BAB 3 AS Neuwied FR Frankfurt.

Die Silvesterrakete explodierte unmittelbar über einem vorbeifahrenden PKW, sodass es zu einem Schreckmoment der Verkehrsteilnehmerin kam.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



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