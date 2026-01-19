Nötigung im Straßenverkehr



Schließlich überholte der Fahrzeugführer die 32-jährige, bremste sie aus und stellte seinen Pkw quer vor ihren.

Er stieg aus, kam auf die Fahrerseite des Pkw und sprach die 32-jährige an, die jedoch verschreckt in ihrem von innen Fahrzeug sitzen blieb.

Schließlich stieg er wieder in seinen Pkw ein und fuhr mit Vollgas davon.

Der Fahrer konnte mittlerweile ermittelt werden.

Dennoch werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich an die Polizei Betzdorf, 02741-9260, zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741-926 145, PHK Gerhardus





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell