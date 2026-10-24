Nötigung im Straßenverkehr unter Einfluss von Drogen – Fahrer mit falschem Führerschein



Ein 25-jähriger Fahrzeugführer wechselte unvermittelt von der Mittelspur auf die rechte Fahrspur. Dort fuhr zu dieser Zeit allerdings ein orangefarbener Pritschenwagen mit Anhänger, welcher nur durch Ausweichen auf den Standstreifen einen Zusammenstoß verhindern konnte.

Der 25-Jährige wurde in der Folge in der Ortslage Höhr-Grenzhausen kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei seinem Führerschein um eine Totalfälschung handelte und er zudem unter dem Einfluss von Cannabis stand.

Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der nunmehr Beschuldigte entlassen.



Der orangefarbene Pritschenwagen mit Anhänger wurde im Nachgang nicht mehr festgestellt. Die Ermittlung der Insassen wäre für das weitere Ermittlungsverfahren wichtig. Die PI Betzdorf bittet daher um Hinweise zu den potentiellen Zeugen.



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PHK Christian Simon



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